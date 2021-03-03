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Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины

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Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины
Президент США Джо Байден принял решение продлить на год антироссийские санкции, введенные в связи с Украиной.

Об этом говорится в документе, опубликованном в среду в американском Федеральном реестре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В заявлении указано, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также меры, принятые (...) в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года".

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

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Топ комментарии

  • Беларусь
    Байден на год продлил санкции против РФ, введенные из-за Украины - Цензор.НЕТ 7535
  • olele


    Volodymyr Ogrysko@Ogrysko





    Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
  • Біле Пальто
    Гарна традиція для президентів США.
    Цікаво- це на десятиліття чи на століття традиція?
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