Украинский воин получил пулевое ранение в результате обстрела наемников РФ, - ОТГ "Север"

На Донбассе недалеко от населенного пункта Причепиловка в среду боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ОТГ "Север".

"Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное.

Отмечается, что в ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.