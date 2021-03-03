Объявленный в Украине в розыск экс-зампрокурора оккупированной Керчи Фрундин стал там "начальником управления ЖКХ"

Согласно данным украинских правоохранителей, в 2014 году зампрокурора Керчи Артур Фрундин изменил присяге и начал работать на оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, бывший зампрокурора Керчи Артур Фрундин, который находится в списке разыскиваемых главным управлением СБУ в АР Крым, опубликованном на сайте МВД Украины, по подозрению в государственной измене (ст. 111 часть 1 Уголовного кодекса Украины), назначен начальником управления подконтрольного Кремлю керченского ЖКХ.

По состоянию на 3 марта Артур Анатольевич Фрундин указан начальником управления ЖКХ Керчи на сайте российской администрации города.

Согласно сообщениям местных СМИ, Фрундин был назначен на соответствующую должность еще на прошлой неделе, на замещение вакантной должности была подана только одна заявка.

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"На прошлой неделе состоялась конкурсная комиссия, на которой на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Керчи назначен Артур Анатольевич Фрундин", - пишет "Керчь – это мой город".

Согласно данным украинских правоохранителей, в 2014 году Фрундин изменил присяге и согласился работать в созданной подконтрольными России властями прокуратуре Крыма.