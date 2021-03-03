Главные новости 3 марта: оккупанты разрешили наемникам стрелять по позициям ВСУ, ГБР допрашивает Ермака по делу о "вагнеровцах"

Оккупанты разрешили стрелять по защитникам Украины, ГБР допрашивает Ермака о "вагнеровцах", Словакия пообещала России Закарпатье, Украина отказывается от перехода на летнее время, - главные новости Украины и мира 3 марта.

Московское руководство разрешило наемникам стрелять по позициям ВСУ

Оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям. Об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции" (НВФ "ДНР". - Ред.).

Свое решение оккупанты объясняют "украинским террором", на который якобы никак не реагируют наблюдатели СЦКК и ОБСЕ.

Вечером в результате обстрела наемников защитник Украины получил пулевое ранение.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал заявление наемников о выходе из перемирия "угрозой одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины".

ГБР допрашивает Ермака

Об этом и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев сообщил во время отчета в Верховной Раде. На вопрос нардепа Лероса о том, когда в рамках расследования дела о срыве спецоперации с "вагнеровцами" допросят замглавы ОП Андрея Ермака, он ответил так: "Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали".

Венедиктова подала в суд на Соколову и Шевченко

Иск генпрокурора против журналистки и агента НАБУ направлен на защиту чести, достоинства, деловой репутации. Заседание назначено на 1 апреля. По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно", в котором он заявил, что Венедиктова пытается "потушить" дело о взятке экс-министра экологии Злочевского.

Словакия пообещала России Закарпатье

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в интервью радиостанции пошутил, что пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V" "Закарпатскую Украину". Теперь МИД Украины требует от него официальных извинений.

Медведчук может открыть еще один телеканал

Об этом заявил депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Обращаясь к журналистам "Первого независимого", Шуфрич сказал: "У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его будут закрывать? И каким способом?". Когда именно планируется запуск нового СМИ, он не уточнил.

Рудьковский вернулся в Украину

Бывший министр транспорта, которого подозревают в похищении экс-главы "Нафтогазвидобування" Семинского, прибыл в страну. В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.

Рада предварительно отменила переход на летнее время

Депутаты поддержали закон об отмене сезонного перевода часов в первом чтении. Если так же они проголосуют и во втором чтении, Украина стрелки в конце марта переводить уже не будет.

Новое деление на эпидзоны

В "красной" зоне - Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области. В "оранжевой" - Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

Новый метод лечения пневмонии от украинских ученых

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработал методику лечения тяжелой коронавирусной пневмонии при помощи стволовых клеток.





