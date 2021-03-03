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Американскую вакцину от COVID-19 Novavax будут производить в Польше

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Американскую вакцину от COVID-19 Novavax будут производить в Польше
Биотехнологическая компания Mabion в польском Лодзи будет производить вакцину от COVID-19 американской компании Novavax.

О налаживании производства вакцин в Польше сообщил Павел Борис, глава Польского фонда развития, который профинансирует все необходимые инвестиции, выделив на эти цели 40 млн злотых (почти 9 млн евро), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Польша присоединится к группе стран, где производят вакцину от COVID-19", - написал Павел Борис на своей странице в Twitter.

Контракт на производство вакцины Novavax в Польше заключат на 3 года. Ожидается, что передача Польше соответствующих технологий американской стороной состоится уже во втором квартале этого года.

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Топ комментарии

  • Andrew86
    Думайте сами, решайте сами.
    Чехия сегодня:
    Министерство здравоохранения Чехии отказалось купить миллион вакцин AstraZeneca против covid-19. Эти вакцины были сделаны в Индии и не имели разрешения в ЕС.
    Это к вопросу почему так засекретили всю информацию о индийских вакцинах в Украине.
    А и правда, если все так хорошо, как нам говорят, то почему НИГДЕ нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, что индийская вакцина признана Евросоюзом?
  • Conan UA
    Кстати, почему в Украине никто еще никакой вакцины не собирается производить? Ковид с нами надолго. Не министр здравоохранения, а ходячая лживая дырка.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Мне любопытно изменят поляки название данной вакцины или нет. Если нет, то это косвенно подтвердит, что индийский Covisheld не идентичен AstraZeneca, а является ее аналогом.
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