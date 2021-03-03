Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти"
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Бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль выдвинута в состав совета директоров "Роснефти".
Кандидатура Кнайсль указана в распоряжении правительства РФ в составе кандидатов в совет директоров "Роснефти", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Напоминаем, в 2018 году российский президент Путин побывал на свадьбе Кнайсль в Австрии.
Кнайсль занимала должность министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 по квоте ультраправой Австрийской партии свободы. Она покинула министерство в результате отставки первого правительства Курца, что произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы.
После отставки из министерства Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today.