Новости • Агрессия России против Украины

Кравчук: Если наемники станут открывать огонь, мы будем действовать зеркально

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Кравчук: Если наемники станут открывать огонь, мы будем действовать зеркально
В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны пособников оккупантов у Украины не останется вариантов, кроме как открывать огонь.

Об этом председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военных ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - заявил Кравчук.

Глава украинской делегации возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

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"Они (наемники. - Ред.) не будут выполнять минские договоренности. Они отказываются от тишины, которая внедрена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организации Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей" , - отметил Кравчук.

Напомним, ранее оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям. Об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции" (НВФ "ДНР". - Ред.). Свое решение оккупанты объясняют "украинским террором", на который якобы никак не реагируют наблюдатели СЦКК и ОБСЕ.

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Топ комментарии

  • Vlad V d93bc8c3
    ---мы будем действовать зеркально---
    Ми підпишемо Будапешт2, віддамо усю зброю ворогові, та будемо скиглити про перемир'я.
    Женіть цю комуняцьку потвору з політикума!
  • Nikita Panasenko
    Для этого Нам нужны такие командующие как Начальник Оборонного Штаба Франции Франсуа Лекуантр, который в 1995 будучи командиром роты в атаку ходил на сербов и выбил их.
    Но увы на ЗЕпомойке имеются только такие как Хомячок и Тарган.
  • neverlok lok
    Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 3012
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