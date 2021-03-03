Нацполиция отрицает давление на второго осужденного по "делу Стерненко" Демчука

С Русланом Демчуком, который находится в одесском СИЗО, не проводили никаких следственных действий.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Национальной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких следственных действий с мужчиной, который находится в Одесском следственном изоляторе, полицейские не проводили", - сказано в сообщении.

"Официально заявляем: информация адвокатов о давлении полицейских на осужденного Руслана Демчука не соответствует действительности, ведь полицейские не проводили никаких следственных действий в Одесском СИЗО", - подчеркнули в полиции.

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Ранее адвокаты Демчука сообщили, что накануне к нему в СИЗО приходили неустановленные лица, которые представились сотрудниками Управления полиции. Они, по словам Демчука, требовали дать от него показания против Стерненко, обещая за это изменить ему меру пресечения.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

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Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.