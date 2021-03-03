Крымская платформа будет фокусироваться на пяти практических направлениях работы, - МИД

Украина создает Крымскую платформу, чтобы вынести дискуссию о деоккупации Крыму на уровень стратегического диалога на международном уровне.

Об этом заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, Крымская платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы: политике непризнания попытки аннексии Крыма Россией, расширении и ужесточении международных санкций против России, международной безопасности, правах человека, воздействии оккупации на экономику и экологию Крыма.

Джапарова подчеркнула, что, работая с международными партнерами по этим направлениям, Украина сможет продвигаться на пути деоккупации Крыма.

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"Важно понимать, что освобождение Крыма от российской оккупации - это не только вопрос справедливости. Это один из ключевых факторов восстановления стабильности мирового порядка и защиты общих ценностей, которые составляют фундамент для развития человечества", - добавила замминистра.