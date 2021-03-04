В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных

3 марта Минюст утвердил новый перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресутрсов.

В перечень внесен 171 новый вид животных, среди которых: 3 вида кольчатых червей, 36 - моллюсков, 112 - членистоногих, 17 хордовых.

Среди новых животных: рак толстопалый, водомерка наяда, коконопряд золотистый, веретенник большой, гребенчатый тритон, ящерица Линдгольма, бычок Штейница, речной угорь, обыкновенный подуст, суслик малый.

Всего обновленный перечень включает 687 видов животных. Для сравнения, в третье издание Красной книги Украины 2009 года было занесено 543 вида животных.

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В Красную книгу Украины в первую очередь вносят реликтовые и эндемичные виды, виды, находящиеся на границе ареала, виды, имеющие особую научную ценность, а также виды, распространение которых быстро уменьшается в результате хозяйственной деятельности человека. Это означает, что для этих видов будут использоваться усиленные меры для их сохранения и охраны", - отметили в министерстве.