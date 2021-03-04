Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес

США должны стать частью Минского процесса, а также усилить свою роль в регионе Черного моря, где у России больше стратегических интересов.

Об этом во время онлайн-конференции XII Диалог по вопросам безопасности заявил экс-командующий ВС США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Черное море - это котел противостояния", - отметил Ходжес. По его словам, на европейском направлении для Кремля также важное Балтийское море. Однако оно окружено союзниками США по НАТО, а также партнерами - Финляндией и Швецией.

"В Черноморском регионе иная география - есть только три союзника по НАТО и три партнера. К тому же отношения между Турцией и США находятся в худшем состоянии в течение очень длительного периода, что нехорошо для Черноморского региона, и мы должны это исправить", - указал генерал.

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Он пояснил, что Турция полностью контролирует доступ к Черному морю через проливы на основании Конвенции Монтре. "И, честно говоря, это всегда обеспечивает численное преимущество Черноморскому флоту (РФ. - Ред.)", - добавил Ходжес.

Он отметил, что Черное море для Кремля важнее Балтийского также потому, что это стартовая площадка для деятельности в Сирии, Восточном Средиземноморье, Африке. Кроме того, так россияне влияют на ситуацию на Кавказе и на Балканах, а также продолжают нарушать суверенитет других стран, в частности Украины и Грузии.

Поэтому, по словам военного, Соединенные Штаты должны приложить усилия для восстановления равновесия в Черноморском регионе.

"Прежде всего, в сфере дипломатии США должны стать частью Минского процесса как один из влиятельных членов", - убежден Ходжес.

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Он также подчеркнул, что Вашингтон должен повлиять на позицию Германии и Франции, чтобы они осуществляли реальное давление на Кремль. "По моему убеждению, Берлин - это единственная столица, которая может реально влиять на преступное поведение РФ. И к сожалению, они неохотно это делают", - считает генерал.

Он подчеркнул, что администрация Байдена серьезно относится к украинскому суверенитету, определяет этот вопрос приоритетным и взаимодействует по нему с Европейским союзом.

По данным издания, Украинский конгрессовый комитет Америки 3-4 марта проводит XII Диалог по вопросам безопасности на тему: "Прогнозирование подхода новой администрации США к актуальным проблемам безопасности в Украине". В мероприятии принимают участие представители правительств, дипломаты, военные, эксперты, в частности, Украины и США.