Instagram удалил сеть фейковых аккаунтов из России, которые запугивали потенциальных участников протестов
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
В постах планируемые протесты подвергались критике, их участников предупреждали об угрозе быть задержанными и заразиться коронавирусом.
В части аккаунтов в качестве фотографий профиля были использованы изображения, сгенерированные нейросетями, а на один из них было подписано около 55 тысяч пользователей.
Связана ли раскрытая сеть фейковых аккаунтов с российскими властями или с какой-то определенной организацией - не сообщается.
Напомним, 23 и 31 января в РФ прошли массовые уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По их итогам были задержаны свыше восьми тысяч человек. Сторонники Навального до сих пор подвергаются массовым обыскам и арестам. Следственный комитет возбудил на них свыше сорока уголовных дел.