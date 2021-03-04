Instagram удалил сеть фейковых аккаунтов из России, которые запугивали потенциальных участников протестов

Instagram удалил 530 фейковых аккаунтов из РФ - интернет-боты пытались запугать россиян, собиравшихся участвовать в акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В постах планируемые протесты подвергались критике, их участников предупреждали об угрозе быть задержанными и заразиться коронавирусом.

В части аккаунтов в качестве фотографий профиля были использованы изображения, сгенерированные нейросетями, а на один из них было подписано около 55 тысяч пользователей.

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Связана ли раскрытая сеть фейковых аккаунтов с российскими властями или с какой-то определенной организацией - не сообщается.

Напомним, 23 и 31 января в РФ прошли массовые уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По их итогам были задержаны свыше восьми тысяч человек. Сторонники Навального до сих пор подвергаются массовым обыскам и арестам. Следственный комитет возбудил на них свыше сорока уголовных дел.