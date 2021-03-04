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ЕС и США должны усилить санкции против России, чтобы обострение на Донбассе прекратилось, - Кравчук

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ЕС и США должны усилить санкции против России, чтобы обострение на Донбассе прекратилось, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе считает, что снижение уровня эскалации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО будет напрямую зависеть от усиления санкций США и Европейского союза против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока активно не заработает санкционный механизм в отношении России, в целом, и в Европе, и в США, пока Россия не почувствует реального объединённого дипломатического давления со всех сторон, пока мы все вместе не заставим Россию жить и действовать так, как должно действовать государство, которое живет в цивилизованном глобальном мире, до тех пор будет обострение", - заявил Кравчук вечером в среду в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, на заседании 3 марта в рамках Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе.

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Топ комментарии

  • esperansa002014
    да НИЧЕГО они тебе и зебилу не должны! У вас же мыролюбне перемирие уже полгода , с отдельными "провокациями"!
  • esperansa002014
    Все санкции Порох выбивал, выдавливал из Запада!

    А зелох надеется, что оно само собой происходит во время его очередного-внеочередного отдыха за казенный кошт, просто за его "красивые" крысинные глазки и тупые шутки!
    Зачем полгода всем звонил про перемирие, когда слепое ОБСЕ КАЖДЫЙ день говорило про 15-30 обстрелов? Зачем врал? Зачем врал о причинах смерти погибших на передке?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    попрошайки требуют санкций от запада, параллельно покупая у параши электроэнергию и гробя свою энергосистему....
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