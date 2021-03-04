ЕС и США должны усилить санкции против России, чтобы обострение на Донбассе прекратилось, - Кравчук
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе считает, что снижение уровня эскалации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО будет напрямую зависеть от усиления санкций США и Европейского союза против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пока активно не заработает санкционный механизм в отношении России, в целом, и в Европе, и в США, пока Россия не почувствует реального объединённого дипломатического давления со всех сторон, пока мы все вместе не заставим Россию жить и действовать так, как должно действовать государство, которое живет в цивилизованном глобальном мире, до тех пор будет обострение", - заявил Кравчук вечером в среду в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, на заседании 3 марта в рамках Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе.