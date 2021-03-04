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Вашингтону ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, - экс-посол Тейлор

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Вашингтону ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, - экс-посол Тейлор
Вашингтон не может самостоятельно утверждать решения по интеграции Украины в НАТО, но ему ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне Альянса.

Об этом на онлайн-конференции XII Диалог по вопросам безопасности заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На прошлой неделе я разговаривал с командой (в правительстве США. - Ред.), которая сосредоточена на украинском направлении. И несколько человек упомянули о Плане действий по членству (ПДЧ), который обеспечил бы Украине присоединение к НАТО", - рассказал Тейлор.

Он заметил, что в этом вопросе имеются сложности, поскольку "сегодня есть члены Альянса, которых еще предстоит убедить, что украинцы готовы к ПДЧ". Впрочем, уверен дипломат, этот момент рано или поздно наступит, и Украина присоединится к НАТО, как было обещано во время Бухарестского саммита Альянса 2008 года.

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"Вместе с тем Соединенные Штаты могут продемонстрировать твердую поддержку и крепкие отношения с Украиной, придав ей статус главного союзника США вне НАТО", - подчеркнул бывший посол.

По словам Тейлора, это не нуждается в одобрении какого-либо другого члена НАТО: "Это в полной мере находится в компетенции правительства США".

Как известно, американское правительство предоставляет статус главного союзника вне НАТО странам, которые имеют стратегические отношения с вооруженными силами США, однако не являются членами Североатлантического альянса. Этот статус, который сейчас имеют 18 стран (в том числе Австралия, Бразилия, Израиль, Южная Корея, Япония), не предусматривает коллективной обороны, но дает целый ряд военных и финансовых преимуществ.

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Топ комментарии

  • Анатолий Панасюк
    А нынешняя власть Украины в этом направлении хотя бы какие-то подвижки делает или только воспрашивае Байдена почему мы до сих пор не в НАТО да и "немножко обижена" на Трампа?
  • Олександр Філіпов
    Почему-то все бывшие послы внезапно прозревают по этим вопросам. А когда на должностях, то находят повод промолчать.
  • Ігор Гладун
    В Україні зовсім інший час ніж у паРАші, не переживайте, скільки можна крутити будильник, голова болить від цього дибілізму.
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