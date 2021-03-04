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В Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса

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В Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса
В Украине уже официально подтвердили два случая так называемого "британского" штамма коронавируса. Новый штамм обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Сегодня" сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Сейчас больные находятся под наблюдением медиков.

Врачи отмечают, что прививки от COVID-19 могут уберечь от этого штамма.

"Относительно "британского", то оно сработает как надо. Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет", – сказала вирусолог Алла Мироненко.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине циркулируют итальянский и испанский штаммы COVID-19, мутировавшего британского и из ЮАР нет, - Степанов

Как сообщалось, "британский" штамм коронавируса начал мутировать. Изменения схожи с выявленными ранее у "бразильского" и "южноафриканского" видов.

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  • Підлога Маккартні
    Ковишитом. Shit - по английски гавно. Как правильно его назвал Петр Алексевич в своем заявлении!!!
  • Amber
    Зеленский показал личным примером, как верховный главнокомандующий что нужно вакцинироваться. 😏
    Теперь главное не останавливаться, а показать личным примером как нужно сидеть под артиллерийским и минометным огнем не отвечая.
    Можно взять Хомчака для компании в блиндаж.😡
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    Буковель - наше все!
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