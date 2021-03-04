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Помпео заявил о возможном участии в выборах президента США в 2024 году: "Всегда готов к борьбе"

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Помпео заявил о возможном участии в выборах президента США в 2024 году: "Всегда готов к борьбе"
Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что может стать кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года, если экс-президент Дональд Трамп не будет претендовать на это кресло.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я всегда готов к борьбе", - заявил он .

"Я глубоко забочусь об Америке. Мы с тобой уже очень давно принадлежим к консервативному движению. Я намерен продолжать в том же духе", - сказал он ведущему программы Шону Ханнити.

Ранее Трамп говорил, что может вернуться в политику и принять участие в следующих президентских выборах как кандидат от Республиканской партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению", - Трамп

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Топ комментарии

  • tolstyak 1
    А в республиканской партии есть вообще люди, которые хотя бы внешне не выглядят как идиоты?
  • OA
    Судя по тому, что происходит в США (планируемый новый поход "правых" на Вашингтон, a.k.a. провокация), дела не просто плохи, а киздец полный.
    Я вовсе не уверена, что "золотой миллиард" США, а.к.а. правящий класс, имеет запас прочности пережить еще 8 лет лоХдаунов, дурантинов, ковидобесия, BLM, и прочего идиотизма, убийственного для экономики.
    О том, как себя чувствует правящий класс США, можно судить по делу о "сексуальном домогательстве" в отношении мэра NY, а тот "так дысал, так дысал"(С), ну так выслуживался: и город то в локдаун запирал на сроки большие, и маски, и дурантин, и все дела, а вот потеряли большие люди в NY деньги - и хана теперь мэру. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 6838
  • OA
    Это Вы так про бывшего главу ЦРУ?
    Смелый Вы однако человек, ну-ну.
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