Помпео заявил о возможном участии в выборах президента США в 2024 году: "Всегда готов к борьбе"

Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что может стать кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года, если экс-президент Дональд Трамп не будет претендовать на это кресло.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я всегда готов к борьбе", - заявил он .

"Я глубоко забочусь об Америке. Мы с тобой уже очень давно принадлежим к консервативному движению. Я намерен продолжать в том же духе", - сказал он ведущему программы Шону Ханнити.

Ранее Трамп говорил, что может вернуться в политику и принять участие в следующих президентских выборах как кандидат от Республиканской партии.

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