В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 3 271 человек;
летальных случаев - 194;
выздоровели - 4 837 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 83 086 (в том числе методом ПЦР - 38 068, методом ИФА - 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 753).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 374 762 человека;
выздоровели - 1 186 873 человека;
летальных случаев - 26 591;
проведено ПЦР-тестов - 7 021 993.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях", - рассказал Степанов.