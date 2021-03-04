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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек
По состоянию на утро четверга, 4 марта, выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 02госпитализирован - 3 271 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 02летальных случаев - 194;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 02выздоровели - 4 837 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 83 086 (в том числе методом ПЦР - 38 068, методом ИФА - 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 753).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 07заболели - 1 374 762 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 07выздоровели - 1 186 873 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 07летальных случаев - 26 591;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 07проведено ПЦР-тестов - 7 021 993.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 13

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  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек - Цензор.НЕТ 4832
  • Софія Гетьман
    Негайно всі школи і університети на дистанційну форму навчання!
  • Олег Грель 78632cbc
    Никто колоться не хочет, поэтому будут давить карантинами до посинения. Для этого весь спектакль с Буковелем разыграли. Можно подумать, больше нигде скопления людей не было.
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