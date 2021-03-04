Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский

Вчера, 3 марта, в ходе совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждался вопрос развития инфраструктуры и энергетического сектора страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему, которая обеспечивает высокую мобильность населения. Это было частью моей предвыборной программы, и это поддерживают украинцы", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о ходе модернизации дорожной инфраструктуры.

"По вашей инициативе мы работаем над капитальным ремонтом инфраструктуры. Строительство дорог происходит по европейским стандартам. Мы внедряем автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстанавливаем аэропорты, командно работаем над подписанием соглашения "Открытое небо" с ЕС. Также наша цель – устранение монополизма в транспортной системе", – сказал Криклий.

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Дополнительно он подчеркнул, что его министерство работает над увеличением доли перевозок с использованием внутренних водных путей, либерализацией, цифровизацией рынков транспортных услуг, упрощением условий работы для бизнеса и расширением доступа к услугам для граждан. Министр также отметил, что цель современной Украины – экологически чистый транспорт. Подробнее Владислав Криклий остановился на проекте оснащения електрозарядными станциями главных туристических маршрутов Украины.

Отмечается также, что в ходе совещания обсуждалось также обеспечение освещением украинских трасс и дорог. В этом направлении Министерство инфраструктуры будет сотрудничать с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Говоря о развитии энергетической отрасли Украины, Зеленский отметил: "Независимая энергетическая система, дешевая энергетика – вот основная цель, к которой стремится Украина. Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки за энергетические услуги".

Исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко отметил, что он тесно сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по созданию доступных и эффективных электронных услуг для потребителей. Также он подчеркнул, что Украина поставит энергоэффективность на новый качественный уровень и будет активно работать над интеграцией с Евросоюзом в этой области.

"Украинский потребитель должен чувствовать защиту государства, которое будет предоставлять качественный сервис и помогать платить тарифы. Я также уверен, что мы увидим качественно новый уровень интеграции в ЕС", – сказал Юрий Витренко.

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По данным офиса президента, в вышеупомянутом совещении приняли участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, заместители руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап.