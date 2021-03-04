Новости • Коронавирус и карантин

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 2,6 тыс. человек, - Минздрав

64210
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 2,6 тыс. человек, - Минздрав
За минувшие сутки, 3 марта, в Украине от коронавируса были привиты 2 680 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 4 марта всего вакцинировали от коронавируса в Украине 9 568 человек. Подчеркивается, что эти люди получили 1 дозу вакцины.

Как сообщалось, вакцинация в Украины началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.

Он также уточнил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.

Читайте также: Минздрав опубликовал и опроверг самые популярные фейки о COVID-вакцинации: Вакцины не могут изменять ДНК

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Алексей Домашний
    Этот цензор, или власть подаёт о вакцинации в увеличительном значении( почти,уже,больше) натягивают не натягиваемую перемогу
  • Zemer
    ОГО!!! 2,6 тыс х 365 дней = 949 тыс. в год
  • 5 копійок
    Канкулятор мені сказав що все населення буде вакциноване за 15384 дня. Це переміга"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости