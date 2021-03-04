За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 2,6 тыс. человек, - Минздрав
64210
За минувшие сутки, 3 марта, в Украине от коронавируса были привиты 2 680 человек
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 4 марта всего вакцинировали от коронавируса в Украине 9 568 человек. Подчеркивается, что эти люди получили 1 дозу вакцины.
Как сообщалось, вакцинация в Украины началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.
Он также уточнил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.