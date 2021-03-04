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Одна доза вакцины AstraZeneca защищает пожилых от тяжелой формы COVID-19 в 80,4% случаев, - исследование Бристольского университета

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Одна доза вакцины AstraZeneca защищает пожилых от тяжелой формы COVID-19 в 80,4% случаев, - исследование Бристольского университета
Одна доза вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета предотвращает заражение коронавирусом в тяжелой форме среди 80-летних в 80,4% случаев, свидетельствуют исследования ученых из Бристольского университета.

"Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca, которую начали применять 4 января 2021 года, показала 80,4% эффективности спустя 14 дней после одной дозы в предотвращении заболевания с симптомами, достаточно серьезными, чтобы закончится госпитализацией. Медианный возраст исследуемых пациентов был 88 лет", - говорится в сообщении на сайте Бристольского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

У препарата Pfizer эффективность в тех же условиях оказалась 79,3%.

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В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину AstraZeneca для людей возрастом 65 лет и старше. 

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Уже даже не смешно. Подобные заявления уже смахивают на дешевую рекламную акцию сетевого маркетинга.
  • Володимир Сливка
    Дивився новини на 1 плюс 1 як вакцинувався ЗЕ і звернув увагу на флакон із вакциною.ЗЕ набирали вакцину із флакона з червоною етикеткою,Ляшка із фіолетовою полоскою а у тих що вакцинують народ чомузь зелена.Як що вас це зацікавило то можна передивитися ці новини в запису.
    Так кого і чим вакцинують?
  • Ёши Ёкомуро
    Один депутат сказал, что это "гивно".
    Я ему верю. Одна доза вакцины AstraZeneca защищает пожилых от тяжелой формы COVID-19 в 80,4% случаев, - исследование Бристольского университета - Цензор.НЕТ 7866
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