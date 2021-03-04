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Степанов справляется с ролью кризисного менеджера, - Шмыгаль

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Степанов справляется с ролью кризисного менеджера, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал работу министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в интервью "Фокусу".

По словам премьер-министра, Степанов пришел на свою должность как кризисный менеджер, который должен был быстро принимать антикризисные решения.

"С ролью кризисного менеджера он справляется. Это право парламента - оценивать работу любого министра. Поэтому давайте оставим вопрос парламентариям", - отметил Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Умеет степа загнать медицину в кризис, сразу видно менеджер от бога Степанов справляется с ролью кризисного менеджера, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3500
  • Joshua Merlin
    степанов справляется только с ролью великого дрочильяна... в остальном дебил дебилом... правда вороватым...
  • U.L. Carst
    Да, кризис откуда? Не было-не было, потом к власти пришли клоуны - бац, и нужен кризисный менеджер. Естественно, тоже из клоунов. Потому что в чем польза от кризиса? Он кормит клоунов.
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