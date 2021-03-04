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Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте

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Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте
Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.

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"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.

Топ комментарии

  • Baden
    Вот что откаты животворящие делают!
    Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте - Цензор.НЕТ 8988
  • Zemer
    Самый секретный пункт: Процент отката
  • Владимир c2a8b9e2
    На каком основании включен такой пункт, ведь деньги государственные, то биш народные и народ вправе знать все о своих деньгах.
    Ответ прост - удобное покрытие отката, коррупция вперде!!!
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