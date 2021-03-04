Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте
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Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.
Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.
"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.