Украина закупила вакцин на 20 млн грн для плановых прививок от полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша, - замглавы Минздрава Шаталова

В Украину поставили вакцины для плановых иммунизаций по календарю прививок на сумму около 20 млн грн.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Украину прибыли новые вакцины для плановых прививок по календарю. На складах госпредприятия "Укрвакцина" находятся грузы с вакциной для профилактики полиомиелита (700 тыс. доз), для профилактики дифтерии и столбняка (1,5 млн доз), для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка (600 тыс. доз), для профилактики дифтерии и столбняка (300 тыс. доз). Общая сумма потраченных государством для закупки этих вакцин составила около 20 млн грн",- сказала она.

Шаталова добавила, что препараты будут поставлены в регионы и на следующей неделе станут доступными для населения.

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