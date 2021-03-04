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"С 2025 добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны", - Шмыгаль

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"С 2025 добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны", - Шмыгаль
Впервые частные компании будут добывать газ, а прибыль от добычи будет разделена между ними и государством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы продали "Нафтогазу" спецразрешение на Юзовское газоносное месторождение, передали шельф Черного моря, впервые в истории Украины заключили восемь соглашений о разделе продукции, из которых половина - это "Нафтогаз", другая часть - четыре частные компании", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, впервые частные компании будут добывать газ, а прибыль от добычи будет разделена между ними и государством.

"Только в разведку этих газоносных месторождений будет вложено 10 млрд грн. Если говорить оптимистично, то благодаря этому мы планируем, что с 2025-го добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны", - подчеркнул премьер.

Читайте: Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств, - Шмыгаль

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої діяльності триває !!!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
  • Роман с камнем
    "З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9394
  • Женя Калаш
    ух ты! А что же такие "фаховы" ворюги как Кобелев и Витренко(у которых в контрактах было прописано увеличить газдобычу) только уменьшили за 7 лет?! И все при должностях и Огромных бабкакх реально украденных у граждан Украины.
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