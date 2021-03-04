Для меня дело Стерненко демонстрирует необходимость судебной реформы в Украине, - посол Великобритании Симмонс

Дело одесского активиста Сергея Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс выразила в интервью "Суспильному" .

Посол отметила, что судебная реформа является одной из самых сложных реформ для любой страны: "Эта сфера требует многих лет работы. Вопрос Украины заключается в том, что в течение многих лет правительства, которые меняются одно за другим, имеют условные обязательства по судебной реформе".

"Судебная реформа должна быть комплексной. Вы не можете просто выбрать ее. Вы не можете просто решить обратиться в Высший Совет правосудия, если вы не хотите идти, например, в местный суд. Все должно быть сделано для того, чтобы вы смогли получить надежную и последовательную правовую систему. И для меня дело Стерненко (Сергея Стерненко, экс-лидера одесского "Правого сектора". После его заключения, в Киеве и других городах прошли акции протеста, в частности, участники акций требовали реформы судебной системы. - Ред.) Просто демонстрирует, что эта реформа все еще нужна и когда вы воплотите ее, тогда сможете иметь судебную систему, которой можно доверять", - сказала Симмонс.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.