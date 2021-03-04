За сутки от COVID-19 в Киеве умер 21 человек, выздоровели - 310, выявили 868 новых случаев, - Кличко

В столице за минувшие сутки COVID-19 зафиксировали у 868 человек, 21 пациент умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки в Киеве COVID-19 выявили у 868 человек (с начала пандемии 140 006 заболевших).

Среди заболевших: 464 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 359 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 26 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 19 мальчиков от 3 до 16 лет.

Кроме того, за сутки от коронавируса умер 21 человек (с начала пандемии 2 718 смертей).

108 пациентов были госпитализированы.

В то же время 310 побороли коронавирус (всего 95 695 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (183), Оболонском (130) и Деснянском (116).

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