Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.