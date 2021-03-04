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Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

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Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА
Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает Цензор.НЕТ.

По данным ПФУ, прибавку получили:

  • до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,
  • от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,
  • от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,
  • от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,
  • от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,
  • более 1000 гривен - 3,3%.

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Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд 01
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд 02

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    Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 435
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    Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7654
  • Роман с камнем
    Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7001
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