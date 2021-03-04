Минцифры планирует запустить защищенную правительственную мобильную связь, - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запуск защищенной правительственной мобильной связи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в интервью заявил глава министерства Михаил Федоров.

"Мы хотим в этом году, вместе с Госспецсвязи, улучшить качество правительственной связи, заменить старые "желтые" телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Это тоже будет выполнять роль правительственной связи", - рассказал глава Минцифры.

По словам министра, уже в конце текущего года в Украине появятся первые такие смартфоны.

"Подобные решения работают в ряде стран, есть несколько вендоров, которые предлагают подобные решения. У каждого бренда есть свои кейсы, которые они приводят в пример", - отметил Федоров.

Глава Минцифры также сообщил, что указанный вопрос находится в ведении Госслужбы специальной связи и защиты информации.

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