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34-летний патрульный покончил с собой на Львовщине, ГБР выясняет все обстоятельства инцидента

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34-летний патрульный покончил с собой на Львовщине, ГБР выясняет все обстоятельства инцидента
Сотрудник управления патрульной полиции во Львовской области покончил жизнь самоубийством на территории управления во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

"Утром перед тем, как заступить на службу, обнаружили патрульного с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, трагедия произошла в связи с семейными проблемами в семье 34-летнего патрульного", - сказал Пилипенко.

По словам начальника управления, все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГБР.

В то же время львовское интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что полицейский получил оружие, а после этого зашел в туалет на территории управления и там выстрелил себе в голову.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Pavlov
    больные на голову боты и умолешенные....что вы тут обсуждаете и надсмехаетесь? с головой не впорядке .произошла какая то драма в семье и его жизни.. он решил таким способом решить свои проблемы к большему сожалению....а вы тут фантазировать начали .некоторые вижу (извращенцы...)) почему я не обсуждаю... да потому что дружу с головой и нет темы для обсуждения и фантазиям...((
  • Oleg Mamont
    в сша его отстранил бы психолог от службы, и его душевное состояние контролировали бы ещедневно на принудительных сеансах у психотерапевта. а если он возьмет пистолет и пойдет стрелять в супермаркете людей, как евсюков в кацапстане ?
  • Oleg Mamont
    хорошо что он себе голову отстрелил а не какому то прохожему или продавцу в магазине, и на том спасибо.
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