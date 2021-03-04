34-летний патрульный покончил с собой на Львовщине, ГБР выясняет все обстоятельства инцидента

Сотрудник управления патрульной полиции во Львовской области покончил жизнь самоубийством на территории управления во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

"Утром перед тем, как заступить на службу, обнаружили патрульного с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, трагедия произошла в связи с семейными проблемами в семье 34-летнего патрульного", - сказал Пилипенко.

По словам начальника управления, все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГБР.

В то же время львовское интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что полицейский получил оружие, а после этого зашел в туалет на территории управления и там выстрелил себе в голову.

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