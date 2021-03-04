Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН

Здоровью украинцев угрожает не только пандемия COVID-19, но и "инфодемия" - недостоверная и неточная информация о том, как с ней бороться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выводах исследования, проведенного по просьбе Программы развития ООН и Детского фонда (ЮНИСЕФ).

Его авторы предупреждают, что всякого рода конспирологические теории и "рецепты" лечения ведут только к росту случаев заражения опасным вирусом и могут нанести непоправимый вред здоровью.

В течение девяти месяцев - с марта по ноябрь 2020 года, используя новейшие инструменты мониторинга и анализа, группа экспертов компании "SemanticForce" по заказу ООН проанализировала в социальных сетях и в украинских онлайн СМИ более 30 миллионов сообщений, связанных с тематикой COVID-19. В результате было выявлено 250 тысяч сообщений дезинформационного характера - от конспирологических теорий о происхождении вируса до откровенно ложной информации относительно прививок, методов лечения и профилактики инфекции.

В ходе исследования было установлено, что вся эта дезинформация негативно влияет на поведение людей, в частности их готовность придерживаться необходимых мер предосторожности - носить маски, соблюдать физическую дистанцию и т.д.. Многие сообщения направлены на подрыв доверия населения к вакцинам. Такая "инфодемия", по мнению авторов доклада, чревата ростом уровня заболеваемости COVID-19.

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В обнаруженных дезинформационных постах в соцсетях и публикациях используются разного рода манипуляционные приемы, в них подается нередко заведомо ложная информация. Во многих материалах читателям навязывают конспирологические теории о происхождении вируса, или пытаются их убедить в том, что никакого вируса нет вообще.

"В процессе нашего исследования было установлено, что, объединяя усилия правительства, СМИ, общественных лидеров и других надежных источников, можно стимулировать распространение достоверной информации о COVID-19 и преодолевать опасность дезинформации", - отметила постоянный представитель Программы развития ООН Дафина Герчева.

В рамках исследования параллельно с мониторингом социальных медиа было опрошено 1000 украинцев по поводу того, что они знают о пандемии. Примерно треть из них считают, что у них низкие шансы заразиться новым коронавирусом. В ходе этого опроса было установлено, что основными источниками информации для граждан Украины являются социальные медиа. Об этом сказали 42 процента опрошенных. Для 26 процентов главный источник информации – телевидение. Но при этом большинство украинцев отмечали, что не всегда доверяют тому, что слышат и читают, а полагаются, в основном, на информацию от медиков.

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