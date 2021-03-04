Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине

Весной прошлого года Украине удалось более мягко пройти первую волну коронавируса по сравнению с Испанией и Италией, где зафиксирована большая смертность и экономические потери.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Год показал, что в условиях отсутствия коллективного иммунитета наиболее эффективны ограничительные меры. Ничего другого против эпидемии в мире не придумано...На каждом этапе карантинных мер кроме сдерживания пандемии мы преследовали и другие цели. Например, жесткий карантин весной позволил остановить первую волну, когда основной угрозой были панические настроения в обществе. Люди боялись этого вируса, не понимали, с чем имеют дело. Украина прошла этот период мягко по сравнению с Испанией, Италией, которые столкнулись с огромными потерями людей и проблемами для экономики", - подчеркивает Шмыгаль.

По его словам, во второй волне, осенью, главным врагом стало равнодушие.

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"Когда людям все равно, все измучены ограничениями, напряжением. Мы регулировали вопросы адаптивным карантином, затем был карантин выходного дня, который критиковали, но он дал результат — новогодние и рождественские каникулы прошли без пиковых вспышек. Январский карантин зимних каникул позволил вернуться к 2–3 тыс. заболевших в день. Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно. (по данным на утро сегодняшнего дня, за 3 марта зафиксированы 10 057 новых случаев заражения. - Ред.)", - отметил премьер.

Он напомнил, что в настоящий момент Украина вернулась к адаптивному карантину и не исключил введение новых ограничительных мер.

"Ежедневно мониторим ситуацию, усиливаем карантин в отдельных областях. Довольно сложно раз за разом принимать жесткие решения, но их надо принимать, не жить в иллюзиях. В этом году мы и дальше будем сталкиваться с волнами пандемии", - добавил он.