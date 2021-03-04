Пауза в отношениях с МВФ не повлияет на соцвыплаты украинцам, - глава Минфина Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что останавливать социальные выплаты для украинцев не планируют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Марченко, программа с МВФ нужна Украине, чтобы обеспечить источники покрытия внешних заимствований.

"При этом мы не рассматриваем варианты, при которых придется останавливать любые социальные выплаты. Даже теоретически это исключено", - отметил глава Минфина.

В то же время, по словам Марченко, сотрудничество с МВФ есть.

"С декабря по февраль в Украине работала оценочная миссия МВФ по пересмотру программы. Мы до сих пор согласовываем параметры будущих обязательств и выполнение существующих параметров. У нас идет нормальная дискуссия по ключевым вопросам. Никаких критических акцентов ни по одному вопросу нет", - добавил министр.

Также читайте: Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский