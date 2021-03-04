Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что имеющаяся редакция законопроекта об обороте оружия не найдет поддержки при рассмотрении в зале заседаний Верховной Рады и будет отправлен на доработку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Очевидно, он не наберет 226 голосов. По крайней мере, я не буду голосовать за такую редакцию законопроекта, которая фактически легализует "короткостволы", пусть даже для домашнего хранения. Но там очень много вопросов относительно того, как это можно обойти", - сказала Кравчук.

Парламентарий добавила, что после рассмотрения в зале заседаний в четверг депутаты, скорее всего, отправят законопроект на доработку.

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