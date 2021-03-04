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Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук

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Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что имеющаяся редакция законопроекта об обороте оружия не найдет поддержки при рассмотрении в зале заседаний Верховной Рады и будет отправлен на доработку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Очевидно, он не наберет 226 голосов. По крайней мере, я не буду голосовать за такую редакцию законопроекта, которая фактически легализует "короткостволы", пусть даже для домашнего хранения. Но там очень много вопросов относительно того, как это можно обойти", - сказала Кравчук.

Парламентарий добавила, что после рассмотрения в зале заседаний в четверг депутаты, скорее всего, отправят законопроект на доработку.

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Топ комментарии

  • Виктор Пользователь
    Вже давно пора відправити на доопрацювання цей дебільний парламент. Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 27
  • йОСИП
    необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук!

    Збіговисько недороблених........
  • Ozirius Shewu
    Ці мерзотники які з 1991 року знищили 15 млн. людей (це в розумінні смертність і міграція з України від злиднів) виявляється бояться короткостволів. А Ви не боїтесь, що тут буде 18 млн жителів і нікому буде захищати Україну, яку розшматують і відберуть вже ваші маєтності та ж ненаситна орда? Ви нардепи навіть боїтесь провести перепис населення, щоб результати не переплюнули жертв Голодомору. Скоро ось Путін попре і хто піде захищати Вас і ваші статки, коли ви весь час дулю тримаєте в кишені, а народ за тупорилих рабів? Якщо будуть неправомірно використовуати зброю то садіть і конфісковуйте цих неадекватів, вже є прецендент стрільба в Дніпрі яку мусорня визнала чомусь ************.
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