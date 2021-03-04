Законопроекты о коллаборационизме и противодействии пропаганде позволят запретить ОПЗЖ и другие пророссийские партии, - Порошенко

Принятие законопроектов об ответственности за коллаборационизм со страной-агрессором и противодействии кремлевской пропаганде предоставит государству правовой инструмент для запрета пророссийских партий, в том числе и ОПЗЖ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Требуем от президента и "слуг" принять инициированные нами законопроекты - и об уголовной ответственности за коллаборационизм, и о системном противодействии российской пропаганде. Принятие наших законов позволит не в режиме кавалерийских атак, а системно противодействовать пятой колонне. И кстати, там предусмотрены юридические основания для запрета деятельности пророссийских партий, в том числе ОПЗЖ. Подобно тому, как наша команда в 2015 стерла Компартию с политической карты Украины", - подчеркнул Порошенко.

"Закрыли три телеканала, но все племя прокремлевских пропагандистов сразу перекочевало на канал "Наш". А его трогать не хотят, потому что, кроме Мураева, там в акционерах - партнеры некоторых представителей действующей власти", - добавил пятый президент.

Порошенко напомнил, что "ЕС" поддержала решение СНБО о применении санкций.

"Европейская Солидарность" требует, согласно закону, немедленных процессуальных действий в отношении лиц, которые не подозреваются, а осуществляют террористическую деятельность. Как записано в законе - раз есть факты и доказательства, должны быть предъявлены обвинения и подозрения", - подытожил лидер политсилы.

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