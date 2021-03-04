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За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль

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За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль
В течении 2021-2022 годов правительство планирует вакцинировать от коронавируса порядка 22 млн украинцев.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году и в следующем мы планируем вакцинировать от 20 до 22 млн украинцев. В этом году планируется вакцинировать порядка 10 млн людей", - уточнил премьер.

Он также отметил, что в Украине население "очень активно" регистрируется в очередь на получение прививки от коронавируса. По данным премьера, по состоянию на вечер 3 марта, 100 тыс. украинцев записались в список ожидания на вакцинацию от COVID-19 через портал "Дія".

Он также признал, что украинцы не очень активно хотят вакцинироваться в настоящий момент. 

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"По данным социологических исследований, 43% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. С остальными нужно проводить разъяснительную работу", - добавил Шмыгаль.

Однако он подчеркнул, что вакцинация в Украине является добровольной и никого не будет принуждать к иммунизации. 

Кроме этого премьер отметил, что по данным экспертов, для достижения глобального иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы антитела были выработаны у 73% населения. Это касается как людей, перенесших коронавирус, так и тех, кто провакцинировался. Поэтому, по словам Шмыгаля, Украина также будет стремиться к достижению глобального иммунитета. 

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Топ комментарии

  • Бяка Бука
    Ну, если вакцина, по их словам, сохраняет своё действие где-то около полугода, то это значит, что ваше вакцинирование (читай распил бабла) будет вечным.)) Полудурки!
  • polop
    А почему не за 5 ть лет???...В США за несколько месяцев уже 80 миллионов вакцинировали....
  • OA
    "За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль"

    А вы на столько времени у власти задержитесь, Слуги Народные? За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6349
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