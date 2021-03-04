С экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы, давшего показания по делу "вагнеровцев", охрану не снимали, - Нацполиция

В Национальной полиции опровергли информацию о том, что с экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбы сняли охрану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В последнее время распространяется много слухов об оставлении без охраны бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что генерал-лейтенант Бурба является лицом, находящимся под охраной, ведь он выполнял особо важные задачи для защиты Независимости и территориальной целостности Украины. В том числе на территории, временно оккупированной врагом.

"Спецподразделения полиции круглосуточно охраняют Василия Бурбу и членов его семьи. Они будут находиться под охраной до тех пор, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью", - подчеркнули в полиции.

В то же время, нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что "Бурбе возвращают госохрану, его будет охранять спецподразделение "Титан".

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану.

"По данным Цензор.НЕТ, накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил экс-начальнику ГУР назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым. В противном случае - Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от позорной сделки, и первые угрозы были тотчас осуществлены", - отметил Бутусов.

Также читайте: Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев"