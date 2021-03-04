"Госпроект" мемориала в Бабьем Яре является спорным и не готов к имплементации, - глава "Довженко-центра" Козленко

Проект мемориализации Бабьего Яра, подготовленный историками Института истории НАНУ, является спорным. Также он создан без привлечения международных специалистов по Холокосту.

Об этом написал генеральный директор "Довженко-центра" Иван Козленко в Facebook.

"Сегодня, когда вопрос становится политическим (собственно, он по Бабьему Яру всегда был таковым), когда в публичном поле противопоставляют "частный"("русский") Мемориал "Бабий Яр" и "государственный" ("Украинский") проект мемориализации, я считаю важным подчеркнуть, что "украинского" проекта как такового не существует", - пишет Иван Козленко.

Он убежден, что это манипуляция, вызванная якобы благими намерениями.

"Существует так называемый нарратив Зисельса-Нахмановича, подготовленный историками Института истории НАНУ - очень контроверсионный, созданный без привлечения иностранных специалистов по Холокосту, направленный не столько на утверждение памяти о жертвах Холокоста, как на конструирование украинской национальной истории. В котором Холокост инструментуализируется во имя украинской идеи", - отмечает директор "Довженко-центра".

По его мнению, это обстоятельство не менее опасно, чем продвижение частного мемориала, который сейчас полностью поддерживается властью.

Козленко также указывает, что конфликт вокруг Бабьего Яра вышел на политическую орбиту. По его словам, в тени дискуссии о Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" все еще остается малоизвестным государственный проект мемориализации трагедии Бабьего Яра.

Впрочем, по его мнению, к так называемому "государственному" нарративу мемориализации Бабьего Яра существует не меньше вопросов, чем к Мемориалу, строительство которого инициировано частными лицами.

"В отличие от МЦХБЯ (Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", - ред.), который имеет команду, структуру, финансирование (пусть и непрозрачное, но устойчивое), "государственный" проект не готов к имплементации. Он не институциализирован – пока это всего лишь во многом спорная концепция мемориализации Бабьего Яра, подготовленная группой украинских историков по заказу правительства, которого уже нет, и в отношении территорий, которые никогда не фигурировали в этом заказе", - пишет Козленко.

Козленко также резюмирует, что за 15-летнюю историю государственной мемориализации Бабьего Яра, проект так и не увенчался успехом из-за отсутствия национального консенсуса вокруг этой трагедии.

Напомним, киевское урочище Бабий Яр стало местом одного из самых кровавых преступлений в истории Холокоста. В течение 29-30 сентября 1941 года немецкой оккупационной администрацией было убито 33771 еврея.

В течение всего периода оккупации погибло всего до 100 тысяч человек - евреев, цыган, а также украинцев, представителей других национальностей и социальных групп.