Весенний призыв: в ВСУ рассказали, где будут служить срочники и сколько предусмотрено денег на одного призывника

Сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2021-м - апрель-июнь и октябрь-декабрь 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в пресс-центре АрмияInform заявил временно исполняющий обязанности начальника управления организации комплектования рядового и сержантского состава Главного управления персонала J1 ГШ ВСУ полковник Владимир Еременко.

По его словам, объем расходов, предусмотренных для проведения призыва на срочную военную службу (на одного призывника) - 5244 грн

"Весной планируют призвать на срочную военную службу более 14 тыс. юношей, из них для ВСУ - 6500, НГУ - 4646, ГПСУ - 2500, ГССТ - 600. Объемы расходов, предусмотренных для проведения призыва на срочную военную службу (на одного призывника. - Ред.) - 5244 грн. Из них 4540 - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которых призывают на срочную военную службу", - отметил Еременко.

Он подчеркнул, что срочники будут служить во всех военных частях, их не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, будут нести службу для обеспечения жизнедеятельности воинской части.

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