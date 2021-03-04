Весенний призыв: в ВСУ рассказали, где будут служить срочники и сколько предусмотрено денег на одного призывника
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в пресс-центре АрмияInform заявил временно исполняющий обязанности начальника управления организации комплектования рядового и сержантского состава Главного управления персонала J1 ГШ ВСУ полковник Владимир Еременко.
По его словам, объем расходов, предусмотренных для проведения призыва на срочную военную службу (на одного призывника) - 5244 грн
"Весной планируют призвать на срочную военную службу более 14 тыс. юношей, из них для ВСУ - 6500, НГУ - 4646, ГПСУ - 2500, ГССТ - 600. Объемы расходов, предусмотренных для проведения призыва на срочную военную службу (на одного призывника. - Ред.) - 5244 грн. Из них 4540 - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которых призывают на срочную военную службу", - отметил Еременко.
Он подчеркнул, что срочники будут служить во всех военных частях, их не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, будут нести службу для обеспечения жизнедеятельности воинской части.