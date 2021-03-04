Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, останется 1,68 грн/кВт, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что с 1 апреля, скорее всего, люди не увидят изменение цены на электроэнергию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе пресс-конференции "Год работы правительства".

По словам премьера, скорее всего, с 1 апреля цена останется 1,68 грн/кВт.

"С 1 апреля, скорее всего, люди изменения не увидят и не почувствуют. Но это не значит, что их не будет в будущем. Невозможно на всю жизнь зафиксировать цену. Цены меняются, они имеют тенденцию расти, снижаться. Поэтому любой товар в рыночной экономике должен быть оценен по рыночной цене", - отметил Шмыгаль.

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