Американский производитель вертолетов Bell Textron опроверг заявление "Укроборонпрома" о производстве в Украине

В то же время американская компания сообщила о готовности поддержать усилия Украины по модернизации своего парка винтокрылых машин

Американский производитель вертолетов Bell Textron 2 марта с.г. прокомментировал информацию о планах локализованного производства вертолетов Bell UH-1 Iroquois на ГП "Одесский авиационный завод". Ответ был обнародован в польском издании ZBIAM в ответ на запрос редакции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-ua.com.

"2 марта с.г. Bell Textron сообщила в заявлении редакции, что не выдавала концерну "Укроборонпром" или другому хозяйствующему субъекту в Украине лицензию на производство вертолетов UH-1 Iroquois", - сообщили в публикации ZBIAM.

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Авиапроизводитель из США готов к сотрудничеству с украинскими производителями, однако она должна базироваться на стандартных процедурах правительства Соединенных Штатов, как инициирование процедуры Foreign Military Sale после направления соответствующего официального письма-запроса.

Также представители компании отметили, что пока Bell Textron предлагает потенциальным заказчикам версию вертолета UH-1 Iroquois - UH-1Y Venom. В частности, год назад восемь таких машин получила Чехия.







Из описания пресс-службы Концерна создается впечатление что речь идет о старой версии вертолета UH-1 Iroquois, которая уже давно не производится

Напомним, неоднозначное заявление генеральный директор Концерна Юрий Гусев сделал во время рабочего визита на одесский авиазавод 26 февраля с.г. Более того, он подчеркнул, что "организация производства (вертолетов UH-1 Iroquois) сегодня находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021".

Стоит добавить, что за последнее время новый глава ГК "Укроборонпром" сделал целый ряд оптимистичных заявлений. Так, кроме информации о производстве вертолетов UH-1 Iroquois, например, 24 февраля с.г. на брифинге по случаю передачи ВСУ пяти единиц отремонтированных КБТО танков Т-72 Юрий Гусев выразил надежду на включение в ГОЗ-2021 заказ на танки БМ "Оплот" , хотя работы по импортозамещению комплектующих на этих машинах ( ОКР "Бастион" ) должны быть завершены только в 2023 году.