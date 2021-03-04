В Кремле обвинили Украину в провокациях на Донбассе: Ситуация может перейти "опасную черту"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация на Донбассе происходит по вине украинских бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету", об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения", - сказал Песков.

Он заявил, что якобы все чаще происходят обстрелы территории Донбасса "со стороны украинских вооруженных сил или иных формирований".

"Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности", - заявил он.

Также Песков заявил, что в Москве надеются, что руководству Украины "удастся удержать эти формирования и подразделения от дальнейших провокационных действий и наращивания напряженности. И что Киев будет оставаться приверженным договоренностям в рамках контактной группы, Минскому комплексу мер, а партнеры по "минской четверке" обратят внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и используют свое влияние, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту".

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На вопрос о том, что же будет, если украинская сторона перейдет "красную черту", Песков пояснил, что нужен будет дополнительный анализ прежде, чем принимать решения. А уточняя по просьбе СМИ, что он имеет в виду, говоря "красная черта", он пояснил: "Это возобновление полноформатных боевых действий".

Журналисты также спросили, готов ли Кремль влиять на формирования на неподконтрольной части Донбасса, и Песков ответил, что Кремль это делает постоянно, но обстрелы якобы идут не оттуда.

"И здесь главное, это чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы у нас полноценная гражданская война в Украине не возобновилась", - заключил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук пообещал зеркальный ответ на обстрелы на Донбассе.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война",— заявил он.

Глава украинской делегации возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.