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До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль

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До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает подписание staff level agreement для второго транша МВФ до июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции "Год работы правительства".

По словам главы правительства, Украина с МВФ "оптимистически смотрит в будущее".

"У нас есть время, по крайней мере, до марта, пока не закончится период ограниченной цены газа для населения. У нас есть время до июня - следующая точка, когда нам нужно, как минимум, прийти к подписанию SLA (staff level agreement. - Ред.)", - объяснил Шмыгаль.

Однако, в работе с МВФ есть 5 ключевых пунктов, отметил премьер.

"Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб, согласоваать макропоказатели на 2022-2023 годы. ... Три ключевых вопроса - судебная реформа, закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ - о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией", - добавил Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Чинганчгук
    опять врут - более брехливой власти у нас я не помню, азаров гусь еще тот ,но с ним было все понятно, а эти по вранью и цинизму переплюнули всех - зебилы
  • Підлога Маккартні
    А как же обещание голой боротьки: Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!" ???
  • Владимир Иванец
    Не надо ничего повышать, снимать верхние границы и т.д. Нужно выполнить пять следующих пунктов:
    - Импичмент шмаркли, судить за слив интересов Украины.
    - Арест и срок ермакам, потрновым и им подобным уродам - с конфискацией.
    - Расположение олигархов, кроивших бюджет, в положение "раком", налоги с них на 100%
    - Реформа судов и прокуратуры.
    - Лишение СБУ полномочий кошмарить бизнес.

    Это не далеко не все, конечно, но это надо сделать прямо вчера.
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