Взрывоопасных предметов не обнаружено: станции метро "Крещатик" и "Университет" открыли для пассажиров (обновлено)

В Киеве станции метро "Крещатик" и "Университет" проверили на предмет наличия взрывоопасных предметов после получения анонимного сообщения о минировании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского Метрополитена в Facebook.

"Станция "Крещатик" и пересадку на "Майдан незалежности" проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено",- сказано в сообщении.

Позже в метрополитене сообщили, что станция "Университет" также проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Все станции и пересадочные узлы открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что станции "Университет" и "Крещатик" + пересадочный узел на "Майдан Незалежності" закрыты на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

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