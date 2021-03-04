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На создание украинской вакцины от коронавируса нужно время. Это долго, мы уже воспользуемся существующими на рынке препаратами, - Шмыгаль

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На создание украинской вакцины от коронавируса нужно время. Это долго, мы уже воспользуемся существующими на рынке препаратами, - Шмыгаль
Даже если украинская вакцина от коронавируса будет разработана, на ее создание и исследование уйдет большое количество времени.

Вакцинацию же необходимо проводить в настоящее время. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день уже так много вакцин разработаны ... Украинская вакцина действительно начала разрабатываться и группа украинских ученых над этим работала. Моя личная позиция - сегодня уже есть конкурентный рынок, которым надо просто пользоваться и использовать", - заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что в случае разработки такого препарата, он будет нуждаться в дополнительных исследованиях.

"Это займет еще 9-10 месяцев. Это долго, мы уже воспользуемся за это время существующими продуктами на рынке. Но работа такая учеными ведется", - уточнил премьер.

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Топ комментарии

  • Fly Flyiovich
    Люди не хотят вакцинироваться тем что ты закупил, думаешь больше желающих будет уколоть то что будет создано в условиях тотальной коррупции и лжи??? Хотя о чем это я, это всего лишь очередной пиз..еж, ничего не будет создано...
  • Владимир Иванец
    Мне одному кажется, что такого бесполезного идиота у нас в премьерах еще не было? На создание украинской вакцины от коронавируса нужно время. Это долго, мы уже воспользуемся существующими на рынке препаратами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3715
  • Підлога Маккартні
    Лучше создать вакцЫну не от корона вириса, а от зебелизма, опзжизма и шариизма !!!
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