Шмыгаль о возможности своей отставки: Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи
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Разговоры о возможной отставке главы украинского правительства являются слухами.
Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Со мной никаких разговоров об отставке не было в течении последнего времени и в целом. Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи и сплетни. Если будет официальная информация, мы ее озвучим, - отметил премьер.