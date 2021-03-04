Новости

Шмыгаль о возможности своей отставки: Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи

54814
Шмыгаль о возможности своей отставки: Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи
Разговоры о возможной отставке главы украинского правительства являются слухами.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Со мной никаких разговоров об отставке не было в течении последнего времени и в целом. Не читайте Telegram-каналы, там одни слухи и сплетни. Если будет официальная информация, мы ее озвучим, - отметил премьер.

Читайте также: "Слуга народа" Корниенко о возможности отставки Кабмина: Не думаю, что это перспектива ближайших недель, месяцев

Топ комментарии

  • NonCFist
    Кто знает, гнида, может твой освальд уже разлил масло.
  • Владислав Обужеванний
    Та прям уж...Вот, например, в телеграм-канале пишут, что Бубочка - гнусавый зесцикун-наркоман и малоросский шут. И ведь это не слухи)))
  • Чинганчгук
    демократия это тяжело - но нет не чего лучше демократии - зеленые нам прививка от популизма
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости