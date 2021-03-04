Журналистов и священников могут "подвинуть" выше в очереди на вакцинацию, - Шмыгаль

Священнослужителей и журналистов могут "подвинуть" в этапах вакцинации повыше. Таким образом, им могут сделать прививку от COVID-19 раньше, чем планировалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции "Год работы правительства".

По словам Шмыгаля, не завершив первый этап вакцинации будет начат второй этап, в который входят педагоги, врачи и военнослужащие.

"Есть идеи подвинуть в этапах приоритетности, возможно, журналистов", - добавил премьер.

Кроме того, по словам главы правительства, на встрече со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций обсуждалась идея "подвинуть" в этапы вакцинации повыше священнослужителей, так как они имеют высокую контактность с людьми и могут быть "суперраспространителями".

"Такие нюансы и поправки возможны. Мы это на уровне Минздрава и экспертов обсуждаем. Если будут еще какие-то идеи, мы их будем обсуждать и, возможно, вносить", - добавил Шмыгаль.

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