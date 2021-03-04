Журналистов и священников могут "подвинуть" выше в очереди на вакцинацию, - Шмыгаль
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции "Год работы правительства".
По словам Шмыгаля, не завершив первый этап вакцинации будет начат второй этап, в который входят педагоги, врачи и военнослужащие.
"Есть идеи подвинуть в этапах приоритетности, возможно, журналистов", - добавил премьер.
Кроме того, по словам главы правительства, на встрече со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций обсуждалась идея "подвинуть" в этапы вакцинации повыше священнослужителей, так как они имеют высокую контактность с людьми и могут быть "суперраспространителями".
"Такие нюансы и поправки возможны. Мы это на уровне Минздрава и экспертов обсуждаем. Если будут еще какие-то идеи, мы их будем обсуждать и, возможно, вносить", - добавил Шмыгаль.