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Журналистов и священников могут "подвинуть" выше в очереди на вакцинацию, - Шмыгаль

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Журналистов и священников могут "подвинуть" выше в очереди на вакцинацию, - Шмыгаль
Священнослужителей и журналистов могут "подвинуть" в этапах вакцинации повыше. Таким образом, им могут сделать прививку от COVID-19 раньше, чем планировалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции "Год работы правительства".

По словам Шмыгаля, не завершив первый этап вакцинации будет начат второй этап, в который входят педагоги, врачи и военнослужащие.

"Есть идеи подвинуть в этапах приоритетности, возможно, журналистов", - добавил премьер.

Кроме того, по словам главы правительства, на встрече со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций  обсуждалась идея "подвинуть" в этапы вакцинации повыше священнослужителей, так как они имеют высокую контактность с людьми и могут быть "суперраспространителями".

"Такие нюансы и поправки возможны. Мы это на уровне Минздрава и экспертов обсуждаем. Если будут еще какие-то идеи, мы их будем обсуждать и, возможно, вносить", - добавил Шмыгаль.

Читайте: На создание украинской вакцины от коронавируса нужно время. Это долго, мы уже воспользуемся существующими на рынке препаратами, - Шмыгаль

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Топ комментарии

  • Baden
    Журналистов, священников, и прочих представителей древнейших профессий
  • Rhodesian
    попики пусть святой водичкой вакцинируються
  • wake up-UA
    Особливо ці... Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9988
    Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 794
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