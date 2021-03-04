Новости • Агрессия России против Украины

Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг

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Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг
Российская Федерация не оккупировала бы Крым, если бы Украина по состоянию на 2014 год была страной-участницей НАТО. Поскольку другие участники военного альянса вступились бы за нее.

Об этом на выступлении в Колледже Европы в Брюгге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, он ответил на вопрос, могла ли Россия оккупировать Крым, если бы Украина уже была в НАТО.

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"Мой короткий ответ - этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО действует правило "один за всех и все за одного", если атакуют одного из союзников.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    В 2010-м параша уничтожила всё руководство Польши- страны НАТО. В ответ вместо уничтожения всего руководства параши силами НАТО- импотентная озабоченность. Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7071
  • Анна Федонюк 75394ec3
    фрау Ангела сказала НЕТ Грузии и Украине в Бухаресте 2005год а уже в 2008 грузины напали на себя сами дальше сами знаете
  • Чинганчгук
    уже писал - повторю - выделаю два гектара земли - безвозмездно(бесплатно) - для базы НАТО - присоединяйтесь)))
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