Предотвращено незаконное возмещение НДС почти на 1 млрд грн, - СБУ
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Служба безопасности Украины предотвратила незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на почти 1 млрд гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В ходе проведения комплекса мероприятий, оперативники спецслужбы установили ряд фирм, финансово-хозяйственная деятельность которых заключалась в проведении фиктивных бестоварных операций, которые позволяли претендовать на безосновательное возмещение НДС из Государственного бюджета.
По материалам СБ Украины, органами Государственной налоговой службы проведен ряд контрольно-проверочных мероприятий, в результате чего уменьшены задекларированные суммы бюджетного возмещения НДС на сумму 992,3 млн грн.