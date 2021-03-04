Продление пошлины на экспорт металлолома позволит нам сохранить европейский экологический курс, – нардеп

Принятие законопроекта о продлении пошлины на экспорт металлолома на 5 лет (№5175) позволит Украине сохранить европейский экологический курс.

Об этом написал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития, один из соавторов законопроекта Дмитрий Кисилевский на своей страничке в Facebook.

"Металлургия – фундаментальная отрасль украинской экономики, которая формирует 10% ВВП. Металлолом – сырье, без которого невозможно производить металл ни в одной из существующих технологий. А если принимать во внимание Европейский зеленый курс, то важность металлолома становится еще выше. Ведь его использование позволяет снизить выбросы СО2", - написал Кисилевский. Он также напомнил, что введение пошлины на вывоз лома в 2016 году позволило преодолеть дефицит этого важного для металлургической отрасли сырья и обеспечило стабильную работу предприятий. "За 4,5 года действия пошлины дефицит лома удалось преодолеть. Предприятия перестали останавливаться из-за нехватки сырья. Люди работали и получали заработную плату, государство получало налоги. Без пошлины под угрозой окажутся около 25 тысяч рабочих мест в ГМК и около 1 млрд грн налоговых поступлений", - подчеркнул Кисилевский.

Депутат также отметил, что для страны экспорт готовой продукции гораздо более выгоден, чем экспорт сырья. "Тонна вывезенного на экспорт лома дает чуть менее 2 тыс. грн поступлений в бюджет. Тонна лома, переработанная в сталь в Украине, дает более 8 тыс. грн налогов. Переработка дает занятость. В случае с ГМК – занятость сотен тысяч людей", - пояснил Кисилевский.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что сохранение пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада должна как можно быстрее принять соответствующий закон. А руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва приводил цифры, согласно которым продление действия экспортной пошлины на металлолом позволит сохранить 25 тысяч рабочих мест, и создать еще свыше 3 тысяч мест. Если же закон не будет принят, все эти люди останутся без работы.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.