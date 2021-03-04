Будет проведено исследование уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине, - Ляшко
1 1705
В Украине будет проведено исследование уровня коллективного иммунитета у COVID-19. К нему привлекут около 10 тысяч украинцев.
Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сероэпидемиологическое исследование в Украине проводится за инициативой аппарата СНБО. К выборке привлекут 10 тысяч украинцев, у них будет забрана кровь. В крови будет исследовано наличие иммуноглобулина G к вирусу SARS-CoV-2", - сказал Ляшко.